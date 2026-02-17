Dalla bava di lumaca la salute per la pelle

Seluvia è un'impresa agricola che nasce in Abruzzo, a Collecorvino, da una visione semplice e ambiziosadi un giovane imprenditore: trasformare una materia prima straordinaria in una cosmesi naturale d’eccellenza, profondamente legata al territorio.

Seluvia è un brand emergente di cosmesi naturale a km 0, che controlla internamente ogni fase della filiera.

“Le nostre lumache -ha dichiarato l’imprenditore Pierpaolo Pasetti- vengono allevate direttamente da noi, con metodo biologico, senza l’utilizzo di alcun input chimico, nel pieno rispetto dei loro ritmi naturali e dell’ambiente che le circonda. Il nostro allevamento è fondato sui principi dell’economia circolare: le lumache vengono alimentate con rimanenze agricole selezionate, valorizzando ciò che altrimenti andrebbe sprecato e trasformandolo in qualità, sostenibilità e innovazione concreta. Da questo approccio nasce la nostra materia prima più preziosa: una bava di lumaca purissima, raccolta con metodi non invasivi e proveniente esclusivamente dal nostro allevamento biologico. Questo ci permette di garantire una tracciabilità minuziosa, una filiera corta e trasparente e una sostenibilità certificata”.

La linea viso Seluvia si compone di due prodotti essenziali e altamente performanti:

un siero viso e una crema viso, formulati con altissime concentrazioni di bava di lumaca, per esaltarne al massimo le proprietà funzionali.

La bava di lumaca è naturalmente ricca di molecole attive preziose:

• Allantoina, nota per la sua azione lenitiva, rigenerante e riparatrice

• Acido glicolico, che favorisce il rinnovamento cellulare e migliora la luminosità della pelle

• Collagene ed elastina, fondamentali per elasticità, compattezza e tono cutaneo

• Vitamine A, C ed E, potenti antiossidanti che aiutano a proteggere la pelle dallo stress ossidativo

• Mucopolisaccaridi e glicosaminoglicani, che contribuiscono all’idratazione profonda e al comfort cutaneo

Le formulazioni Seluvia sono pensate per valorizzare la pelle in modo naturale, efficace e rispettoso, lasciando che sia la qualità della materia prima a fare la differenza.

Seluvia è un brand che parla di territorio, cura e consapevolezza, e che sceglie di posizionarsi nelle migliori farmacie e parafarmacie, erboristerie, centri estetici e profumerie d’Italia, come proposta di cosmesi naturale premium, autentica e contemporanea.

Seluvia non è solo skincare.

È una scelta di valore, dalla terra alla pelle.

Seluvia di Pasetti Pierpaolo Strada Delle Vigne 28 - 65010 - Collecorvino (Pe)