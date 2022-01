Conto alla rovescia per Massimo Ranieri a Pescara

Massimo Ranieri sarà di scena al teatro Massimo di Pescara, giovedì 20 gennaio alle 21, con “Sogno e son desto 500 volte”. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno show unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente, costruito secondo la formula vincente di “Sogno e son desto”. Lo spettacolo campione d’incassi, che non smette mai, stagione dopo stagione, di registrare consensi, sarà rivisitato e riproposto in chiave rinnovata, dalla scaletta alle scenografie e alle luci, per catturare e stupire ancora il pubblico, tra le grandi melodie senza tempo, l’incanto affabulatorio e i brani più celebri dell’artista.

Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese. Ad accompagnarlo sarà l’Orchestra formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Andrea Pistilli (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica), Tony Puja (chitarra), Giorgio de Bortoli (maestro di tap). Organizzatore generale dello show Marco De Antoniis, light designer Maurizio Fabretti.

Gli ultimi biglietti per lo spettacolo, organizzato dalla Best Eventi, sono disponibili sui circuiti Ticketone www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore numerato 69 euro – secondo settore numerato 57,50 euro – galleria numerata 46 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726, www.besteventi.it.