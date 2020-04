La giovane cantante Federica Pento in Hallelujah di Leonard Cohen [Video]

La cantante Federica Pento con la sua straordinaria voce ci dedica la canzone Hallelujah di Leonard Cohen, in segno di speranza e solidarietà per le famiglie italiane e del mondo in questo tempo di pandemia. Nata a Popoli, ma vive a Scafa, un piccolo paese in provincia di Pescara, si dedica alla musica già all'età di 14 anni.

Federica Pento è un’artista conosciuta nel mondo della musica nazionale ed internazionale, vincitrice della sezione Migliori proposte in occasione del Festival internazionale di canto in Croazia e prima cantante italiana vincitrice del Concorso internazionale di canto dello Yerevan in Armenia e nello stesso anno vince anche il Festival Internazionale di canto a Chieti.

Non solo, si aggiudica la finale nazionale del Cantagiro 2016, Premio della Critica con presidente di giuria Katia Ricciarelli, e vince il Premio 2Duerighe per il Miglior brano inedito presentato e per il perfetto connubio Canzone-Interprete. E' stata madrina al Giffoni Film Festival del 2018. Da recente ha ottenuto la vittoria anche alla 19esima edizione del Musical Festival Nazionale di Messina.