5 maggio, l’Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, si misura anche con le lezioni on line fatte con la partecipazione di esperti ex allievi della scuola.

Stamattina, dalle 11.00 in poi, questi esperti si sono presentati agli allievi raccontando di sé stessi, della loro scuola e del loro lavoro che sono riusciti a portare anche oltre il confine italiano.

Raccontano di una scuola che li ha formati e che ha dato loro la possibilità e la capacità di farsi valere nel proprio campo lavorativo.

A presentare l’evento, quale padrona di casa, la Dirigente scolastica Alessandra Di Pietro che di questa emergenza coronavirus ne ha fatto un cavallo di battaglia con quotidiane lezione online da parte dei docenti agli allievi costretti in lockdown.

La Dirigente ha presentato il corso e i professionisti impegnati:

L’Istituto Alberghiero De Cecco è da sempre la scuola che accompagna la didattica pura con la formazione laboratoriale ed esperienziale e l’emergenza Covid-19 non ha fermato neanche per un secondo il nostro lavoro, che abbiamo semplicemente trasformato portando la scuola nelle case dei nostri studenti e programmando eventi on line.

RESTAURANT MANAGER e BARTENDER: è l'evento di oggi, l'incontro in videoconferenza degli studenti dell'Indirizzo Sala con 5 Ipssariani, diplomati eccellenti e oggi professionisti mondo!

Raccontiamo storie di successo di giovani brillanti: Michele Montauti Head Bartender al Walford Astoria di Bangkok in Thailandia; Tiziano Orsini, F&B Supervisor a Jesolo e Venezia; Chiara Ronca, Restaurant Manager a Kuala Lampur, in Malesia; Alessandro Roio, Barman Wedding & Party Consulente Cna di Pescara; Domenico Di Bucchianico, Barman al Ritz di Londra, fondatore del Blog Dedycated.

Sono i nostri diplomati nell'Indirizzo Sala, professionisti fortissimi del Food and Beverage e del Bartending, di cui siamo orgogliosi!

Talento, valore, umiltà, coraggio, passione, spirito d'iniziativa: da questo mix nasce l'eccellenza.

Ne abbiamo parlato oggi, è il messaggio forte dell'incontro.

Continua con questo emozionante evento il lavoro dei nostri studenti e docenti, di approfondimento delle aree tematiche trattate in aula e di focus su contenuti esclusivi, sempre nuovi e aggiornati.

Complimenti anche ai docenti Michele Coladonato, Vincenzo Gambino, Pino Conte, Carlo Pepe, Paolo Paolucci.