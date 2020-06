Il 3 luglio con "Buona la Prima" riapre il Teatro Madonna del Rosario di Pescara

Dopo aver ottemperato a quanto richiesto dal Covid-19, ovvero alla sanificazione della struttura e alla installazione delle colonnine igienizzanti all'ingresso, il Teatro Madonna del Rosario (via Cavour/ Piazza Duca degli Abruzzi-Pescara) è pronto a ripartire Venerdì 3 Luglio ore 21.00 con un godibilissimo spettacolo di ESTRODESTRO.

Ovviamente si osserveranno le regole imposte dal distanziamento, dando però la possibilità di essere contigui a familiari che intendono essere vicini, con la misurazione della temperatura corporea a coloro che intendono godere di questo primo approccio dopo tanta astinenza

Dalle prime prenotazioni si percepisce che c'è voglia di tornare a sorridere, ma soprattutto di ritrovarsi in un luogo che come prioritaria condizione ha il piacere di aggregare, e ne siamo davvero lieti.

Si intuisce dal costo del biglietto d'ingresso pari a 2€, che il Teatro intende fare la propria parte così come il gruppo Teatro d'Improvvisazione, diretti da Fabrizio Aloisi, poiché l'impianto viene offerto gratuitamente, così come faranno gli artisti che si cimenteranno interagendo con il pubblico, pertanto il biglietto d'ingresso di valore simbolico, sarà utile per ripianare le necessarie spese della struttura

In questo difficile momento, poniamo in campo condizioni facilitate, attraverso le quali intendiamo riproiettare il teatro dove merita, e dare accesso purtroppo in questo periodo, soltanto alla metà dei posti disponibili, 134 su 269, con l'auspicio che tutti coloro che vivono nel mondo dello spettacolo abbiano ad ottenere con giustezza, ciò che necessita dalle istituzioni preposte, affinchè tornino a calcare palchi per distribuire e diffondere una sana cultura.

Raccomandazione necessaria per poter accedere, è quella di munirsi di mascherina, per poi riporla nel momento in cui si occuperà il posto prenotato