Montesilvano, ecco il calendario dei Concerti sotto le Stelle

Da venerdì 17 luglio al 23 agosto dalle ore 21,30 in Largo Venezuela e sul pontile di viale Europa si svolgeranno i "Concerti sotto le stelle", con i docenti e gli allievi della Scuola civica di musica e teatro, organizzati dall'assessorato al Turismo e agli Eventi, guidato da Deborah Comardi.

L'ingresso è gratuito. Il cartellone è stato allestito con la direzione artistica di Gianni Scannella.

Nelle serate in programma dal giovedì alla domenica si svolgeranno concerti allestiti dal dipartimento di musica classica e dal dipartimento di musica moderna. Ad aprire il cartellone degli eventi della Scuola civica, il 17 luglio in Largo Venezuela, sarà il tenore Nunzio Fazzini accompagnato dal pianista Mauro D'Alfonso, che proporranno un repertorio della tradizione classica fino alle canzoni celebri del '900. Sabato 18 luglio sul pontile di viale Europa si esibirà il Trio Sa.Di.Me., formato da pianoforte, contrabbasso e batteria, con un repertorio moderno dalla musica jazz al latin modern jazz. Domenica 19 luglio toccherà invece al Duo Alma Gitana (rumba catalana, musica andalusa, chitarra, voce e percussioni), molto conosciuto e apprezzato con Francesco Ciancetta.

"Siamo molto soddisfatti di aver allestito – afferma l'assessore Comardi - , nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni per l'emergenza sanitaria, un cartellone della Scuola Civica di Musica e Teatro ricco di eventi di qualità, i cui i protagonisti sono i docenti, artisti conosciuti e affermati nella realtà musicale nazionale che, in alcune serate, si esibiranno con i loro allievi. Un ringraziamento a Gianni Scannella, direttore della scuola e a tutti i musicisti che hanno aderito alla proposta. Gli eventi si svolgeranno in due location differenti, in largo Venezuela si ascolterà musica classica, mentre sul pontile di viale Europa musica moderna".