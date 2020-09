"La Festa della Rivoluzione", ecco il programma per domani

Saranno tre domani, venerdì 4 settembre, i momenti clou della terza giornata delle celebrazioni dedicate a ‘La Festa della Rivoluzione – d’Annunzio torna in Abruzzo’, promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo, con il Consiglio e la giunta regionale e il Comune di Pescara. Si partirà all’Aurum alle 10.30 con il Convegno, coordinato dal Presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, e che vedrà la presenza di ospiti del calibro di Giuseppe De Vergottini, Davide Rossi e Marko Medved, per poi lasciare spazio, alle 18.30 alla proiezione del Docufilm ‘Cabiria’ e chiudere, alle 21.30, al Teatro ‘d’Annunzio’ con l’attesissimo concerto di Anastasio che, a sorpresa, proporrà una versione rap della Carta del Carnaro. Dirigerà il Maestro Enrico Melozzi.

“Già la prima serata ci ha fatto registrare il sold out – ha commentato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri – con un esordio affidato completamente agli artisti pescaresi che hanno reso il proprio omaggio alla personalità e al genio del Vate. Peraltro all’interno dell’evento il sindaco di Pescara Carlo Masci ha mostrato il nuovo logo ufficiale di ‘Pescara – Città di Gabriele d’Annunzio’, con i gadget realizzati appositamente, come la nuova t-shirt, segno che finalmente la città si sta riappropriando di un proprio figlio-simbolo destinato a diventare un brand per il territorio stesso”.