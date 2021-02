Sanremo 2021 in salsa abruzzese: tutti pronti a commentare, cantare e ridere con il duo “E’ una vitaccia”

“Commentare anche l’edizione numero 71 del Festival di Sanremo in chiave abruzzese insieme a tanti amici, tra ospiti e followers, rappresenta per noi una bella occasione di confronto, condivisione di emozioni e di divertimento, un insieme di sentimenti e situazioni a nostro modo di vedere quanto mai opportuno in questo lunghissimo periodo di incertezza, apprensione, sacrificio e difficoltà per tutti a causa dell’interminabile pandemia da Covid-19.”

Così in una nota il duo abruzzese formato da Lucio Rasetti e Fausto Verdecchia presenta “E’ una vitaccia a Sanremo”, format dedicato alla più importante kermesse canora di sempre nel panorama nazionale, che verrà proposto in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di “E’ una vitaccia” nelle serate di martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e sabato 6 marzo, a partire dalle ore 21.15. Si può parlare di appuntamento ormai tradizionale con il Festival della canzone italiana per i due comici atriani e per i loro numerosi “seguaci”, dato che verrà riproposto per il terzo anno consecutivo dopo il successo delle precedenti edizioni.

“Sarà, come sempre – precisano i due – un modo diverso e, ci auguriamo, più simpatico e divertente di seguire l’andamento del Festival, commentando in tempo reale tutto ciò che avviene all’interno dello storico Teatro Ariston. Nel corso delle nostre lunghe dirette avremo piacere di coinvolgere, come da nostra abitudine, chiunque vorrà intervenire, attraverso commenti e collegamenti, per scambiare pareri su cantanti, canzoni, conduttori, ospiti, abbigliamento e tutto ciò che verrà fuori da questa 71° edizione.”

Il format prevede, come detto, 4 appuntamenti in diretta sulla pagina Facebook “E’ una vitaccia”, dalla serata inaugurale del Festival di Sanremo (martedì 2) a quella conclusiva, con una giornata di riposo prevista per venerdì 5, proprio in vista della diretta fiume di sabato 6 marzo, che si concluderà poco dopo la proclamazione del vincitore.

“Ringraziamo di cuore fin da adesso – concludono Lucio e Fausto – tutti coloro che avranno il piacere di farci compagnia in queste 4 serate e soprattutto gli artisti abruzzesi, giornalisti ed amici che hanno già confermato la loro partecipazione attraverso collegamenti in diretta, che saranno sicuramente portatori di quella sana abruzzesità di cui andiamo fieri ed orgogliosi.”

Ospiti già confermati delle varie dirette proposte dal duo atriano saranno, tra gli altri, Marco Papa, Vittorio il fenomeno, i 99 Cosse, Claudio Pattara, Gino de “L’abruzzese fuori sede” ed Emanuele di “Ridi Abruzzo”.