Il regista pescarese Alessio Consorte, noto in città per aver studiato, ricercato e realizzato documentari su Ostia Aterni e sulla storia pescarese, è alla ricerca di una modella per un progetto culturale su "La figlia di Iorio".

Il progetto prevede un rimborso spese. Per informazioni contattare il 3467925240 (Alessio)