Presentata la 28° edizione di Concerti Sotto le Stelle"

Nella mattinata di ieri è stata presentata presso la Sala Giunta del Comune di Pescara la 28° edizione di “Concerti Sotto le Stelle” che si terrà da oggi, primo luglio al 25 agosto.

Nel mese di luglio il concerto di esibirà presso l’Aurum mentre ad agosto si trasferirà al Porto Turistico con una serie di appuntamenti serali dagli altissimi contenuti artistico-musicali. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il direttore artistico della manifestazione Maurizio Di Fulvio e l’assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Mariarita Paoni Saccone.

ARTISTI MESE DI LUGLIO AURUM (ORE 21.30)

Giovedì 1° luglio: Durme Quartet con lo spettacolo “La musica sefardita incontra il jazz”;

Domenica 4 luglio: The Weavers Trio con “Classic, pop e world music”;

Giovedì 8 luglio: Flart Quartet con “Il volo del calabrone”;

Mercoledì 14 luglio: Gianluca Esposito Quartet&Pino Arborea Quintet con “Swing, funky e Cancoes do Brasil”;

Lunedì 19 luglio: Stefano Cirilli & Emanuele Contenenza, Kaliedo Trio con “Beyond classic end jazz”;

Giovedì 22 luglio: Nino D’Amico, Philippe Villa & Anastasia Maximkina con “Musique romanique”;

Mercoledì 28 luglio: Rossella Rezzolla, Alessandro Deiana & Fabio Furia con “Tra Spagna e Argentina”;

Sabato 31 luglio: Tommaso Chimenti & Real Duro con “Real…mente Napoli”;

ARTISTI MESE DI AGOSTO PORTO TURISTICO (ORE 21:30)

Martedì 3 agosto: Carlos Pinana Trio open concert: Stefania Di Fulvio & Maurizio Di Fulvio con “Body e soul”;

Venerdì 6 agosto: Pejman Tadayon Ensemble con “Via della seta”;

Lunedì 9 agosto: Fuego en la Sangre: open concert: Edoardo Neri con “Colori e armonie della terra andalusa”;

Mercoledì 11 agosto: Joaquin Palomares Art Tango con “Aromas de Argentina”;

Lunedì 16 agosto: Archetipo Ensemble con “Mediterraneo…un mare tra le terre”;

Giovedì 19 agosto: Gianluca Sulli Group: open concert Ruben De Ritis con “Livello 21-A vida que eu quero”;

Lunedì 23 agosto: Nada & Maurizio Di Fulvio Trio con “Estate Autunno Inverno Primavera”;

Mercoledì 25 agosto: Orchestra Marmediterra con “Landscapes 2.0 paesaggi e ritratti in musica”.

PREZZI BIGLIETTI

Il costo del biglietto, unico numerato, è di 10 euro per tutte le serate di luglio mentre per gli spettacoli del mese di agosto il prezzo sarà di 10 euro per le serate del 3, 6, 9, 16, 21 e 25 agosto mentre 15 euro per le serate dell’11 e 23 agosto.

Gli abbonamenti per gli 8 concerti di luglio saranno di 40 euro (non è nominativo e può essere ceduto a chiunque). Per quanto riguarda il costo dell’abbonamento delle serate di agosto saranno di 50 euro (non è nominativo e può essere ceduto a chiunque).

I biglietti ed abbonamenti si potranno acquistare nei negozi ciaotickets e online su www.ciaotickets.it oltre al botteghino dalle ore 20:30 la sera dei concerti.