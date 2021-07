Il Pescara Jazz festeggia gli 80 anni della stella del jazz Franco D'Andrea e celebra il pianoforte protagonista della serata con Carlo Morena

Per l'appuntamento di domenica 11 luglio il Pescara Jazz gioca d'anticipo! Al fine di evitare sovrapposizioni con la finale del campionato europeo di calcio che vede protagonista l'Italia, l'Ente Manifestazioni Pescaresi, organizzatore del festival, anticiperà l'inizio del concerto alle ore 19.00, anziché al consueto orario delle 21.15.

Inoltre, per consentire di seguire l'evento sportivo in programma alle ore 21.00, metterà a disposizione, con ingresso gratuito, il mega schermo cinematografico del Teatro d'Annunzio, rinviando pertanto ad agosto la proiezione del film programmato - Raya e l'ultimo drago.

Il botteghino del teatro per il ritiro biglietti gratuiti per vedere al Teatro d'Annunzio la finale della partita Italia - Inghilterra (non più di due biglietti per utente) è aperto tutti i giorni a partire dalle ore 17.00 (tel. 342.9549562).

La penultima data del Pescara Jazz in programma al porto turistico, prima di trasferirsi nella splendida cornice del Teatro d'Annunzio, si apre alla presenza della stella del jazz Franco D'Andrea, musicista annoverato tra i più prestigiosi pianisti italiani, che si esibirà in un quartetto, insieme a Dave Douglas, trombettista molto conosciuto. Il Pescara Jazz, festival la cui direzione artistica è affidata al Maestro Angelo Valori, festeggerà gli 80 anni compiuti da D'Andrea, il pianista che si può senz'altro affermare di aver portato il jazz in Italia ad un'evoluzione tale da essere una delle forme internazionali più rispettate in assoluto.

La sua esibizione verrà preceduta da quella di Carlo Morena, pianista pescarese che ha vissuto per decenni all'estero, a testimoniare ancora una volta l'impegno del festival a voler valorizzare i musicisti locali. Morena, diplomato in Pianoforte principale presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, dove frequenta anche il primo Corso straordinario di Jazz con Gerardo Iacoucci, consegue il Diploma accademico di II livello di Musica Jazz presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ha studiato con Enrico Pieranunzi e Franco D'Andrea, oltre che con Alvaro Is Rojas, Mulgrew Miller e Walter Norris. Ha vissuto a Siena, Barcellona, Madrid, New York, Lisbona e Berlino, agendo sempre come interlocutore attivo della comunità jazzistica del suo luogo di residenza, come pianista e come didatta. Rientrato in Italia dopo il lungo periodo estero, insegna nei conservatori di Bari, Genova, Parma, Como, Brescia e Pescara. È attualmente titolare della prima cattedra di Pianoforte Jazz nel Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, entrando a far parte della scena jazzistica milanese, una tra le più attive e più varie del nostro Paese.