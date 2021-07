Ultimo appuntamento di luglio con il cinema all’aperto al Teatro d’Annunzio

Domani, martedì 13 luglio, ultimo appuntamento per il primo ciclo della rassegna di Cinema all’aperto presso il Teatro d’Annunzio di Pescara promossa dall’Ente Manifestazioni Pescaresi in collaborazione con Multicinema srl. La prima serie di sei film, tutti ad ingresso gratuito, inseriti all’interno cartellone del PeFest insieme al Pescara Jazz, a Funambolika e al teatro, ha già bissato il successo dello scorso anno, con una media di circa 400 spettatori a serata.

L’ultimo film in programma è “Bohemian Rhapsody”, il biopic su Freddie Mercury e il suo rapporto con la band dei Queen. I Queen con la loro musica e il loro straordinario frontman Freddie Mercury hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione, divenendo uno dei gruppi più amati della storia della musica mondiale. L'ascesa della band attraverso le loro iconiche canzoni e i loro suoni rivoluzionari e lo stile di vita di Mercury sfuggono a ogni controllo prima di portare alla trionfante reunion alla vigilia del Live Aid nel 1985, dove il cantante è chiamato ad affrontare la malattia che lo porterà alla morte e a guidare i compagni in una delle più grandi performance mai viste prima su un palco. Il film ha vinto il Premio Oscar per il Miglior Attore Protagonista.

Il botteghino del teatro per il ritiro biglietti gratuiti (non più di due biglietti per utente) è aperto tutti i giorni delle proiezioni a partire dalle ore 17.00 (telefono 342.9549562). Sul sito www.entemanifestazionipescaresi.com, sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti, immagini e curiosità sul programma. Le proiezioni, con inizio alle ore 21.15, saranno annullate in caso di pioggia.

Tutti gli spettacoli avranno luogo nel pieno rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza Covid