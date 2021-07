Pescara, torna lo spettacolo “Dall’Alba al Tramonto”

Torna “Dall’Alba al Tramonto”, evento di musica e cultura capace di evocare suggestioni uniche.

A cominciare dalla location, il parco del Colle del Telegrafo, punto da cui si può godere di un’incantevole vista su Pescara, essendo una vera e propria terrazza sulla città.

Domenica primo agosto, per iniziativa dell’Amministrazione civica e dalla Presidenza del Consiglio comunale, sul far del giorno, alle 5.30, sarà protagonista il duo Gaetano Di Bacco e Giuliano Mazzoccante - sassofono e pianoforte – in “In viaggio … da New York a Buonos Aires”, una performance che promette sensazioni speciali sia per l’ora inconsueta sia per la scenografia irripetibile della luce naturale che a quell’ora disegna un’atmosfera straordinaria.

Il programma si trasferisce direttamente alla fascia serale, a partire dalle ore 19: dopo la messa officiata da don Cristiano Marcucci, i cittadini che raggiungeranno il parco potranno, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, assistere al Concerto del Tramonto che vedrà protagonista l’Orchestra di fiati Skylines Brass Ensemble diretta da Pasquale Veleno.