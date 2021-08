13^edizione Premio Dean Martin

Domenica 8 Agosto ore 21, piazza Galli Montesilvano Colle, 13^ edizione del Premio Dean Martin che quest’anno, per opera della Presidente e ideatrice del Premio Alessandra Portinari e della Giunta del Comune ritorna nella città natale.

L’anno scorso il premio non si è potuto celebrare per l’impossibilità di organizzare l’evento causa la pandemia e anche per questo la 13^ edizione è particolarmente fortunata.

Quest’anno nella coincidenza della strage di Marcinelle dell’8 agosto del 1956, si è voluto ricordare i tanti minatori morti dei quali oltre 60 proveniente dall’Abruzzo. Le immagini proiettate con sottofondo della musica dell’orchestra Dean Martin diretta da Antonella De Angelis, hanno emozionato i presenti che hanno molto apprezzato il ricordo del triste evento.

Tanti gli ospiti sul palco e tanti quelli in platea che hanno saputo e potuto essere presenti rispettando le regole dettate dal Ministero della Salute per partecipare ad eventi pubblici.

Il Premio vuole premiare tutte quelle persone di origine abruzzese che si sono fatte conoscere nel mondo per le loro capacità artistiche, imprenditoriali e sociali.

A presentare l’evento la giornalista Mila Cantagallo.

La lettura di alcune pagine dell’ultimo romanzo scritto da Donatella Di Pietrantonio è stata fatta dall’attrice Tiziana Di Tonno che quest’anno ha anche voluto stupire e divertire tutti con una caratterizzazione comica.

Il premio Dean Martin è stato dato con motivazioni particolari legate alla persona che lo ha ricevuto: Rosanna Di Michele, cuoca della cucina Abruzzese che ha saputo portare le tradizioni culinarie a New York; Donatella Di Pietrantonio scrittrice di romanzi che hanno avuto successo in tutto il mondo e che raccontano la vita quotidiana di persone nate e vissute in Abruzzo; Maxi Manzo, argentino di origine abruzzese, che ha ritirato il premio per la FEDAMO, federazione degli abruzzesi nel mondo, mostrando un trial di un video intitolato El Vestido de Dora in onore della nonna nata a Tornareccio; Casadilegno pseudonimo di Elisa Coclite, pescarese, giovanissima cantante e autrice musicale vincitrice di XFactor 2020; Gino Bucci alias L'abruzzese fuori sede, un giovane che attraverso i social ha dialogato con i tanti giovani abruzzesi in Italia e in tutto il mondo fino a raggiungere 2 milioni di followers.

Un importante riconoscimento, con il Premio Gaetano Crocetti, è stato data a Claudio Ferrante presidente dell’Associazione Carrozzine determinate. Ferrante ha sempre lottato per valorizzare le disabilità e creare una società inclusiva per tutti. In particolare Ferrante quale consulente per la disabilità del Comune di Montesilvano ha contribuito con le sue competenze a far realizzare la prima vera spiaggia inclusiva dove tutto è a favore di chi ha disabilità fisiche e non potrebbe godere del mare e della spiaggia.

La spiaggia di Montesilvano è stata premiata anche con il riconoscimento avvenuto qualche giorno fa dalla Ministra per le Disabilità, Erika Stefani, che nel visitare la spiaggia accessibile denominata "Mare senza barriere" l’ha confermata come l’unica in Italia completamente adatta alle persone con disabilità.

Oltre le targhe commemorative, donate agli ospiti, Alessandra Portinari ha voluto “incoronare” gli ospiti con il famoso cappello che Dean Martin indossava sempre durante le sue esibizioni.

Colonna sonora del Premio l’orchestra Dean Martin con la sua bravissima direttora Antonella De Angelis che ha deliziato tutti facendo eseguire musiche rese famose nel tempo. A cantare i famosi brani di Dean Martin Marco Felicioni, musicista, che per l’occasione a sfoggiato una bellissima ed accattivante voce.

La festa sul palco e tra il pubblico è terminata con un corale That’s Amore famosissimo brano di Dean Martin a partecipare al coro finale il Sindaco Ottavio De Martinis, le assessore Sandra Santavenere e Deborah Comardi, la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Maria Franca D’Agostino.

La Regia dell’evento è stata di Matteo Veleno.