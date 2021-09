Esce oggi “Ocean Eyes” di Andrea Pimpini

Da oggi, venerdì 17 settembre, in radio e negli store digitali è disponibile “OCEAN EYES”, il nuovo singolo inedito di Andrea Pimpini.

Il brano è disponibile al seguente link: https://onerpm.link/248482523755

“Ocean Eyes” sarà una delle canzoni che Andrea presenterà nel festival in live streaming mondiale organizzato da SessionsLive.com

“Capita spesso di incontrare una persona nella nostra vita e accorgerci solo dopo tanto tempo , forse troppo, di amarla da sempre – racconta Andrea – E’ il mio primo brano in lingua inglese. Dopo la notizia della mia terza posizione in una classifica Billboard internazionale e gli ascolti provenienti dall’estero, ho pensato che una canzone in lingua inglese potesse essere il modo migliore per ringraziare le persone della fiducia ricevuta”