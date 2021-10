Pescara, svoltasi all'Aurum la 26° edizione de La Chitarra - Festival Internazionale dell’Adriatico

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 24 ottobre 2021 si è conclusa a Pescara presso l’Aurum la terza settimana della 26a edizione de La Chitarra - Festival Internazionale dell’Adriatico. Ancora un’edizione di successo che testimonia la notorietà e il prestigio di cui il Festival gode a livello planetario. Numerose centinaia di spettatori sono arrivate in Abruzzo per assistere agli appuntamenti musicali tenuti da chitarristi appartenenti alle più importanti scuole di chitarra del nostro tempo e alle numerose iniziative collaterali. Nelle giornate di venerdi 22, sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 c’è stata a un’attività intensa attraverso concerti, masterclasses, mostra di liuteria e l’11o concorso, che ha registrato l’iscrizione di numerosi solisti e ensemble.

Nei concerti dell’Aurum si sono esibiti con grande seguito di pubblico numerosi celebri chitarristi, tra cui il romano Roberto Fabbri, che è stato anche il presidente della giuria del Concorso, il catalano Josep Manzano, il francese Laurent Boutros, il virtuoso chitarrista sardo Simone Onnis il chitarrista croato Edin Karamazov, famoso per aver duettato per tanti anni con Sting, il grande flamenghista Juan Lorenzo, il chitarrista fingerstyle Giovanni Palombo, il quartetto del jazzista Fabio Mariani ed altri ancora.

Ma a fare da cornice ai concerti vi è stato soprattutto l’11° Concorso Internazionale dell’Adriatico, che si è concluso con l’assegnazione da parte della prestigiosa giuria del secondo posto della categoria solisti classici senza limiti di età al chitarrista chietino Leonardo Chiulli e terzo posto ex equo per Gianmarco Rizzardi di Campobasso e Luigi Di Nanna di Teramo.

Diversi sono stati i premiati nelle categorie riservate ai più giovani, che, accompagnati dai loro familiari, si sono distinti per l’ottima preparazione e il grande spirito di partecipazione. Per la categoria solisti pop primo posto per Lorenzo Di Bartolomeo, tra i solisti classici fino a 19 anni vincono Alessandro Luci e Francesco Colabufalo e tra i solisti classici fina a 14 anni Alfonso Lombardi e Dario Russo. Inoltre ben 4 orchestre giovanili hanno vinto il primo premio nelle varie categorie a loro riservate.

11o CONCORSO - PREMIATI 2021

Solista CATEGORIA A-CLASSIC

2° classificato LEONARDO CHIULLI

3° classificato GIANMARCO RIZZARDI

3° classificato LUIGI DI NANNA

SOLISTA CATEGORIA A-POP

1° classificato LORENZO DI BARTOLOMEO

Gruppo CATEGORIA B-CLASSIC

1° classificato DUO AGNESE CALDEROLO (flauto), LEONARDO CHIULLI

Solista CATEGORIA B-CLASSIC

1° classificato ALESSANDRO LUCI

1° classificato FRANCESCO COLABUFALO

1° classificato GABRIELE PALANTRANI

2° classificato GIULIA PALUMBO

2° classificato NICHOLAS DI LEO

3° classificato BENEDETTA BASILE

3° classificato LEONARDO BASCIANTELLA RICCI

Orchestra CATEGORIA B-CLASSIC

1° classificato QUINTETTO LEONARDO CHIULLI, GIULIA PALUMBO, GRECIA MARIA MALANDRA, GIULIA PANTALONE, BENEDETTA DI LUZIO

1° classificato 16 ELEMENTI LEONARDO CHIULLI, GIULIA PALUMBO, GRECIA MARIA MALANDRA, GIULIA PANTALONE, BENEDETTA DI LUZIO, BENEDETTA BASILE, GABRIELE SULPIZIO, LETIZIA D’AGNESE, ILARIA GIALLORETO, GIULIA FRANCESCHINI, RITA ARGENIO, LUDOVICA MACCARONE, RIANNA CIOMMO, IACOPO TORACCHIO, CRISTIANO DI NARDO, PIERO IEZZI

SOLISTA CATEGORIA C-CLASSIC

1° classificato ALFONSO LOMBARDI

1° classificato DARIO RUSSO

1° classificato GIULIA FRANCESCHINI

2° classificato GABRIELE SULPIZIO

2° classificato LETIZIA D’AGNESE

3° classificato LUDOVICA MACCARONE

3° classificato PAOLO QUINTILIANI

ORCHESTRA CATEGORIA D-CLASSIC

1° classificato SESTETTO GIULIA FRANCESCHINI, SILVIA ABATE, NINA TRACANNA,

ENRICO CRIVELLI, FLAVIA SGOBBA, ALESSANDRO BOLOGNA

1° classificato SESTETTO RITA ARGENIO, LUDOVICA MACCARONE, RIANNA CIOMMO,

IACOPO TORACCHIO, CRISTIANO DI NARDO, PIERO IEZZI

INFO: www.andressegovia.it - www.facebook.com/lachitarrafida