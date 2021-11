Vincenzo Olivieri torna al Teatro Massimo di Pescara con "Ante Virus"

Vincenzo Olivieri sarà di scena al Teatro Massimo di Pescara, giovedì 2 dicembre alle 21:00, con il suo nuovo spettacolo, “Ante Virus”, prodotto dalla Stefano Francioni Produzioni. "Ante Virus", che ha debuttato la scorsa estate, verte su riflessioni ironiche e semiserie su come era il mondo prima della pandemia.

In questo spettacolo Vincenzo Olivieri invita lo spettatore a riflettere sulle conseguenze dell’evento che ha modificato le abitudini umane e che non ancora abbiamo messo bene a fuoco, ma soprattutto sullo “spartiacque” sociale che esso ha generato: le nostre nuove abitudini in campo sentimentale, lavorativo, sessuale, relazionale, sociale...insomma un selfie scattato oggi rispetto ad una foto in bianco e nero prima del virus.

Riuscirà Vincenzo Olivieri in questa impresa? Forse sì, ma per analizzare al meglio tutte le prospettive si confronterà con esperti di grande calibro come il dott. Carmelo Fiordibene, il neo Premio Nobel per la scienza Giacinto Giaggiuoli e tanti altri.

I temi musicali sono a cura di Massimo D’Epifanio. Radio Parsifal è media partner dell’evento.

Biglietti disponibili sul circuito Ciaotickets ciaotickets.com (online e punti vendita): settore unico 16,20 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita prima dello spettacolo, dalle 19, al botteghino del teatro.