Il pescarese Mirco Salermi vince il "Premio Speciale Città di Milano"

L'artista pescarese Mirco Salemi porta a casa uno dei premi più ambiti del Festival "Rock targato Italia", contest nazionale che conta nella sua storia la partecipazione di artisti del calibro di Ligabue, Timoria, Litfiba, Le Vibrazioni, Subsonica (Hizons Street band), e ancora Negramaro (Helvetia), Marlene Kuntz.

"Un premio molto importante- dice Mirco Salerni,- perchè mi vedrà impegnato in alcuni live nelle location milanesi scelte dall'organizzazione ed il mio brano sarà inserito nella Compilation del Rock Targato Italia con distribuzione nazionale. Sono contento- continua Salerni,- perché questo premio viene conferito in base all'indice di gradimento del pubblico ed è ciò per cui ho lavorato tutta la vita. Non ho mai dato peso alle possibilità di successo che si sono presentate nel mio percorso artistico; ciò a cui ho dato sempre importanza è la comunicazione diretta con il pubblico, quindi ringrazio tutti coloro che hanno segnalato positivamente i miei brani ed in particolar modo "Scivolerai Leggera"".