Andrea Pimpini torna a cantare a Pescara il 7 Maggio!

Esce tra pochi giorni, venerdì 29, il nuovo singolo di Andrea Pimpini “Every Breath”. Ma proprio oggi arriva un ulteriore notizia: l'artista torna a cantare a Pescara dopo 2 anni dall'ultima volta.

Andrea è stato ospite a Roma, Roseto degli Abruzzi, Ortona, Chianciano e, appunto, Pescara. Nella nostra città, Andrea, si è esibito tre volte, una in occasione della Festa della Musica 2019. Questa volta, Andrea Pimpini tornerà alla Steakeria (Strada Statale Adriatica Nord) il 7 Maggio in occasione dello “Spazio Contest Show”.

Ciao Andrea, finalmente torni a Pescara. Come mai questa lunga attesa?

“Nel 2019 ho fatto la mia prima esibizione a Pescara in occasione della “Festa della Musica”. Sembrava essere un punto di partenza per qualcosa di più grande ma poi, a causa della pandemia, si è bloccato tutto e nessuno mi ha più chiamato a suonare in città. Non dipende direttamente da me dove esibirmi ma dagli organizzatori di eventi. Se vogliono mi chiamano, se non vogliono amen.”

Comunque non sarà un concerto tutto tuo…

“No, per ora nessun concerto “solo mio”. Questo è un festival, anzi… un contest. In teoria è una gara dove si esibiscono tanti musicisti, cantanti, attori e vengono selezionati i migliori. Io, sinceramente, partecipo per divertirmi. La gara non mi interessa. C'era un periodo in cui prendevo male il fatto di perdere contest e gare. Ma poi ho capito che dietro c'è una logica diversa dal semplice “sai cantare” e “la canzone è bella”."

Cosa porterai sul palco?

“Una cover. Sarà una sorpresa… penso che sorprenderà la gente.”