Andrea Pimpini: “Stella Nel Cielo” è il nuovo brano che doveva essere presentato a Sanremo 2022

Il cantautore abruzzese Andrea Pimpini annuncia un nuovo inedito: “Stella nel cielo”. Il brano uscirà venerdì 10 giugno ed è già disponibile per il pre save: https://onerpm.link/858911265823

“Nel 2021 ho scritto questa canzone per ricordare una persona a me cara che da qualche anno è venuta a mancare. La volevo presentare a Sanremo Giovani 2022 per diversi motivi, poi per ragioni personali ho cambiato idea. Mi avevano anche consigliato di ripensarci e nel caso di proporla per il 2023. Ormai l’anno prossimo parto in Erasmus e successivamente mi trasferirò definitivamente all’estero. Lasciarla nel cassetto sarebbe stato un peccato. Ho deciso di pubblicarla molto serenamente. Non ho nessuna aspettativa: è una dedica. Già il fatto di metterla online mi aiuta molto. Mi piacerebbe anche cantarla dal vivo. Chissà…”

Andrea negli ultimi anni è stato protagonista di una classifica su Billboard; i primi mesi del 2022 è stato intervistato in esclusiva su IlMessaggero e proprio questo mese è tornato a cantare dal vivo. Il primo concerto dopo la ripartenza live si è tenuto a Pescara, Abruzzo. Andrea ha presentato “Era già tutto previsto” e “A mano a mano” di Riccardo Cocciante.

I video saranno caricati nelle prossime settimane sul canale YouTube di Andrea. Su Facebook e Instagram saranno pubblicate tutte le novità.

Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Nel 2017 debutta al Romics davanti a migliaia di spettatori. Nel 2019, insieme alla Greater Fool Media di Roma, il Network degli Influencer, pubblica il suo primo inedito.

L’anno seguente, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche internazionali per ben 3 settimane di fila. Dopo aver pubblicato il primo Ep. in lingua inglese, nel 2022 Il Messaggero intervista Andrea.