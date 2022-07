Concerto di Ultimo all'Adriatico: firmata l'ordinanza sul divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande al vetro

In occasione del concerto di Ultimo, in programma questa sera allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, il Sindaco Carlo Masci ha disposto un'ordinanza sul divieto di consumo, vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o lattine nonché di abbandono in luogo pubblico di contenitori di vetro e/o lattine, dalle ore 14:00 di oggi, giovedì 7 luglio 2022, alle ore 01:00 dell'8 luglio 2022 e comunque fino a cessate esigenze, a tutti gli esercizi pubblici ubicati nelle seguenti vie fatto salvi i ristoranti propriamente detti (con servizio al tavolo):

Via G. Marconi, tratto compreso tra via Mazzarino e via Della Pineta; Via Della Pineta, tratto - compreso tra Viale G. Marconi e Via D’Avalos; Viale Pindaro, tratto compreso tra via Virgilio e Viale Della Pineta; Piazza Ettore Troilo; Viale L. D’Annunzio, tratto compreso tra Via D’Avalos e Viale De Nardis; Viale D’Avalos, tratto compreso tra Via L. D’Annunzio e Via De Meis; Via Pepe, tratto compreso tra Viale G. Marconi e Lungomare C. Colombo; Via Mazzarino; Piazza S. D’Acquisto; Via Ortiz; Via S. Tommasi; Via Barnabei; Via Chiarini; Via Carabba; Via Valignani; Via B. Croce; Via De Nino; Via Tinozzi; Via Saliceti; Piazza S. Camillo De Lellis; Via F. Guelfi; Via G. Milli; Via D’Ascanio; Via De Berardinis; Via Mezzanotte; Via De Cesaris; Via B. Conti; Via E. Jasonni; Via B. N. Sulprizio; Via Fenaroli; Via Pollione; Via Elettra.

Inoltre ci sarà il divieto di consumo, vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche superiore ai 5 gradi a tutti gli esercizi pubblici ivi ubicati, fatti salvi i ristoranti propriamente detti (con servizio a tavolo) a partire dalle ore 14:00 del 7 luglio 2022 alle ore 01:00 dell'8 luglio 2022 e comunque fino a cessate esigenze nell'area compresa tra:

Via Mazzarino, piazza S. D’Acquisto, Via Ortiz, Via D’Avalos ( da Via Ortiz a Viale della Pineta), Via D’Annunzio, Via Mezzanotte, Via Barnabei fino a Via S. Tommasi, Via S Tommasi (da Via Barnabei fino a Viale Pepe), Via Pepe (da Via S.Tommasi a Viale Marconi), Via Marconi (da Via Mazzarino fino a Viale della Pineta), Via Pollione, Via Troilo, Viale Pindaro (da Via Pollione a Viale della Pineta) e Viale della Pineta.

Il divieto di consumo, vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche superiore ai 5 gradi sarà valido anche all’interno dell’impianto sportivo.

