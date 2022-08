Turrivalignani, il 23 agosto Wombat sotto le stelle

La sfilata di moda "Wombat sotto le stelle" organizzato dal Comune di Turrivalignani, martedì 23 agosto 2022 avrà al centro del progetto la palestra WOMBAT di Giordana Antinucci con la collaborazione fotografica di Andrea Sciarra.

Si tratterà di un progetto auto finanziato dalle piccole medio aziende/impresa della zona, per sostenere le spese basi del Comune di Turrivalignani, infatti lo scopo dell'evento è proprio quello di mostrare e rilanciare le varie aziende e il territorio comunale.

Il luogo dell'evento sarà Piazza Enrico Berlinguer in c.da Pescarina, posto strategico in quanto la stessa vista la struttura si presta a questo tipo di eventi, molto intuitivo e semplice da raggiungere.

L'evento trattandosi di una sfilata non sarà incentrato esclusivamente sulla moda ma darà anche spazio a spettacoli sportivi e momenti riflessivi in una serata di totale relax.

Coinvolgendo anche il sociale, sfileranno bambini e ragazzi con disabilità per dimostrare che la bellezza ha tante forme e non per forza deve seguire i canoni di bellezza a cui siamo portati, creando un legame tra i ragazzi che prenderanno parte all'evento, come anche evidenziato nella locandina la frase recita "Quando lo Sport incontra il Cuore".