Cepagatti in festa: Ã¨ tutto pronto per il concerto di Zafman

Zafman, al secolo Giovanni Zafenza, rapper e autore di brani che superano la soglia di 1 milione di ascolti sul web, dopo il suo tour che ha visto una doppia data nel famoso club milanese Hollywood frequentato da vip e stars internazionali, e una serata a Bologna dove è stato notato da Inoki, Drefgold e Tredici Pietro, domani sera 20 agosto 2022 approda nel suo paese, nella sua terra, la sua Cepagatti, dove si esibirà sabato 20 agosto 2022 nella piazza principale. Zafman, fresco della firma in Sony Music Italy, nell'ultimo anno si è dimostrato tra le più importanti rivelazioni del Centro Italia, sempre affiancato dalla sua manager ed editrice Susanna Chiesa (già nota per aver lanciato Fedez e talenti come Vegas Jones e la maggior parte della scena urban Italiana).

Il concerto di Zafman si svolgerà domani 20 agosto alle 21.30 in piazza Schuman a Cepagatti, nell''ambito di una serata dedicata ai giovani talenti locali.

A tal proposito, ha dichiarato il Vice Sindaco di Cepagatti Annalisa Palozzo: "la serata, fatta per dare luce e spazio ai ragazzi e ai loro talenti, prevede oltre alla musica di Giovanni Zafenza, in arte Zafman, giovane emergente che si sta facendo strada nel mondo del rap con riconoscimenti in Italia e all'estero, l'esibizione di cantanti musicisti, ballerini, stilisti, lettrici, sportivi che si alterneranno sul palco. Nel pomeriggio - ha concluso Annalisa Palozzo - dalle 18.30 la scuola cross Pardi Racing sarà in piazza per fare provare i loro motori a bambini e ragazzi".