Jova Beach Party, grande successo per la seconda serata

Sono stati due giorni di festa quelli che hanno vissuto Vasto e l'Abruzzo per il Jova Beach Party, il concerto sulla spiaggia di Lorenzo Jovanotti. Nella giornata di ieri 20 mila persone provenienti dall'Abruzzo e dintorni hanno partecipato alla grande manifestazione musicale.

Dal vastese Ketra del duo producer “Takagi&Ketra” e Ghali passando per Gianni Morandi, Achille Lauro (quest'ultimo ospite della serata di venerdì 19) e altri musicisti provenienti da qualsiasi parte del mondo hanno fatto divertire ed emozionare i fan di Jovanotti. Da “Penso Positivo” a “L'Estate addosso" passando per “Sensibile l'Estate” “A Te”, “Le Tasche Piene di Sassi” e altri celebri brani del cantautore toscano.

Queste le parole di Riccardo Padovano, presidente della Sib Abruzzo Fipe-Confcommercio: "Quello del Jova Party è stato un grande evento atteso e che ha visito nella due giorni di concerto migliaia e migliaia di persone arrivare in Abruzzo da varie regioni italiane. Questo evento ha messo in mostra la città di Vasto e tutto l'Abruzzo.

Questo a dimostrazione che i grandi eventi oltre a essere importanti per l'intrattenimento delle persone mettono in evidenza le bellezze dei nostri posti. Credo che vadano fatti i complimenti al Sindaco Menna, alla Giunta e all'interno Consiglio Comunale di Vasto e non posso non complimentarmi con i miei colleghi balneari per i sacrifici fatti nelle due settimane precedenti l'evento quando il turismo balneare è in pieno fermento. Ma hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione non guardando al presente e all'oggi, ma al futuro e in prospettiva e al ritorno che ci potrà essere domani.

L'immagine di Jovanotti a Vasto in bella mostra sulle televisioni, sui giornali e sui social nazionali e internazionali hanno mostrato il nostro Abruzzo a livello mondiale. Aver recuperato il Jova Beach Party che si era fatto anni fa a Montesilvano e che ha inorgoglito tutti noi, oggi rappresenta un evento cartolina per l'Abruzzo che ha dimostrato ancora una volta se ce ne fosse ancora bisogno la capacità della nostra regione di attrarre e organizzare grandi eventi. Jovanotti ha riconosciuto d'altro canto proprio il valore della nostra terra e la valorizzazione delle regioni parte anche anche attraverso eventi di questo tipo.

Non posso dimenticarmi poi in questa occasione di ringraziare i bagnini della Società di Salvamento e della Lifeguard che sia venerdì che sabato si sono messi a disposizione anche per quel che riguarda la sicurezza in mare. I ragazzi hanno dato il loro contribuito, godendosi anche lo spettacolo che ha visto proprio la sicurezza a terra e in mare come priorità e per questo mi preme ringraziare tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, la Guardia Costiera, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, 118, e i volontari.

Tutti hanno dato per le loro competenze il loro contributo affinché questo evento diventasse una festa per bambini, ragazzi, giovani e meno giovani, con la presenza anche del grande Gianni Morandi che ha esaltato la costa dei Trabocchi. Come presidente del balneari abruzzesi della Sib ringrazio ancora a ad alta voce il sindaco di Vasto che ha creduto in questo evento e che venisse riproposto e arricchito anche con manifestazioni collaterali che hanno regalato all'Abruzzo due grandi giornate".

Sul proprio account Instagram Jovanotti ha ringraziato i fan presenti alla manifestazione: “VASTO!!!! anzi vastissimi!!!! è stato pazzesco. GRAZIE!!!”