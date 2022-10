A Pescara torna la Fiera del Disco, CD e vinile. Ecco dove e quando

Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre 2022, presso il Porto Turistico, Via Papa Giovanni XXIII, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

Dice Marco Massari, organizzatore della Fiera del Disco:

“Per questa Edizione, Ernyaldisko ha puntato sugli aspetti culturali che approfondiscono il concetto di collezionismo, inteso come passione individuale, ma anche come espressione di costume sociale. Puoi scoprire chitarristi che danno i brividi o bassisti e batteristi che sanno dare un groove unico alla musica. Così accrescerai la tua conoscenza, ma soprattutto proverai emozioni nuove con artisti virtuosi che hanno fatto la storia della musica. La musica attraverso la sua storia e i suoi strumenti di comunicazione e in particolare i dischi: tutti questi elementi si incontrano, così da far rivivere a chi l'ha conosciuto un tempo lontano e permettere alle nuove generazioni di riscoprirlo. Siamo molto felici di tornare a Pescara e di presentare al pubblico questo nuovo brand che arricchisce gli eventi delle Fiere del Disco di nuova energia”.

A Pescara non solo sarà presente una vasta scelta di generi musicali in cd e vinile, selezionati per venire incontro alle richieste particolari del pubblico di questa specifica fiera, ma si terrà anche una mostra fotografica che coinvolge le realtà locali.

A cura di Alessandro Pagano, la mostra testimonia la realtà musicale pescarese in concerto. Sarà possibile viaggiare indietro nel tempo con foto scattate durante i concerti live a Pescara e rivivere le emozioni dei concerti nelle piccole e grandi location pescaresi attraverso le testimonianze fotografiche di Alessandro Pagano. La mostra è gratuita e all’interno della Fiera del Disco. La Fiera del Disco è una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, MIX, e CD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Durante i giorni della Fiera potrete infatti incontrare tanti altri che come voi hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti!

Concedetevi un’esperienza totale nel mondo della musica!

Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori.

La 16ª Fiera del Disco di Pescara si terrà Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre 2022, presso il Porto Turistico, Via Papa Giovanni XXIII, e sarà aperta dalle ore 10:00 alle ore 20:00, ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione. Ampio parcheggio disponibile.



Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa un punto di riferimento, a Genova e in Italia, per tutti coloro che amano la buona musica. Quello di Ernyaldisko è un vero e proprio progetto culturale, curato dai suoi due fondatori, Marco e Carmen, e ispirato dalla loro grande passione per la musica e il vinile. Ernyaldisko negli anni cresce, si espande e, ad oggi, oltre al Records Shop in Via Galata a Genova e in Via Mazzini e in Via Cigala a Sarzana, ai numerosi temporary shop sparsi per l’Italia, e allo shopping online, dove è possibile acquistare dischi e memorabilia originali, è promotore del progetto delle Fiere del Disco. Il nuovo brand, “ll Circo dei Vinili”, arricchisce ulteriormente le Fiere del Disco, che abitualmente coinvolgono artisti, dj ed espositori internazionali.