Gli abruzzesi Michele Fazio e Marcos Marcelli accedono alla finalissima di Area Sanremo 2022

Il duo abruzzese Michele Fazio e Marcos Marcelli ha superato il turno di oggi, sabato 26 novembre 2022, entrando tra i 20 giovani talenti che accedono alla selezione finale di domani, domenica 27 novembre 2022 di Area Sanremo.

Davanti alla Commissione di valutazione, composta da Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte e Sergio Rubino, insieme ad Amadeus, il duo ha convinto con i brani prodotti insieme a Flavio De Carolis, riuscendo a staccare il biglietto per la finalissima.

Da questi 20, saranno selezionati 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani, prevista per il 16 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo.