Gran Galà du Cirque, a Pescara le superstar circensi provenienti da tutto il mondo

Funambolika, Festival Internazionale del Nuovo Circo, promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, si avvia alla conclusione con l’evento più atteso del cartellone: la XV edizione del Gran Gala duCirque, uno show unico e memorabile,in programma al Teatro d’Annunzio venerdì 7 e sabato 8 luglioalle 21.15, che tra virtuosismo, suspense e creatività coreografica riunisce il “best of” del circo mondiale.

Per quest’ultimo appuntamento del festival, gli artisti arrivano da Taiwan, Australia, Messico, Ucraina, Russia, Francia e Spagna: sono i fuoriclasse mondiali dell’arte circense che insieme creeranno in poco tempo uno spettacolo esclusivo per il capoluogo adriatico.

Si tratta dei protagonisti dei più grandi palcoscenici del pianeta, vincitori dei massimi premi e festival e superstar nei talent show televisivi nei cinque continenti, selezionati da Raffaele De Ritis (ideatore di Funambolika) assieme ad Alessandro Serena (docente di storia del circo all’Università di Milano), ovvero i due massimi specialisti italiani di circo.

Ciò che unisce questi artisti è la capacità di compiere imprese uniche al mondo, oltre ogni immaginazione e con grande raffinatezza coreografica. Tutti i loro numeri sono creazioni mai viste prima in Italia. In questa collaborazione tra culture diverse, sarà molto toccante vedere nello spettacolo artisti russi e ucraini, con due esibizioni di particolare originalità. Lo statuario Anton Monastyrsky, dall’incantevole bellezza, viene da una delle più antiche famiglie della tradizione circense russa. Per la sua esibizione ha inventato un nuovo genere: l’inedita unione tra l’arte dell’equilibrismo e quella dell’hula-hoop, conun’energia che ricorda quella della breakdance. Dall’Ucraina proviene invece la giovanissima Valeria Davidenko: è un talento emergente che gli esperti non esitano a definire già come la più prodigiosa contorsionista al mondo. Per la prima volta sarà poi presente un artista proveniente da Taiwan: si tratta di Chuan Ho Chu, prodigioso giocoliere con il «diabolo», già premiato al Festival di Monte-Carlo. Da Las Vegas proviene invece il Duo Maintenant: una coppia francese che per anni ha dominato la scena del Cirquedu Soleil. Con il loro “adagio acrobatico”, sono già una leggenda del circo contemporaneo (500 milioni di visualizzazioni social). Sono stati resi famosi dal programma America’s Got Talent, e definiti dalla stampa statunitense come «il più sensuale numero acrobatico del mondo».

Il Galà presenta poi una prima mondiale: dall’Australia arriva Flying Lucky Hell, l’ultima esponente di un’arte del brivido: è mangiatrice di spade (senza l’uso di alcun trucco), già vedette del Lido a Parigi. Per il Gran Gala duCirque presenterà un’impresa mai tentata al mondo nella storia del circo: la combinazione tra il fachirismo e l’arte aerea, unendo così il rischio del vuoto a quello delle affilate lame. Il suo numero è stato creato dal grande regista ungherese Kristian Kristof. A Pescara, dopo il debutto al concorso di Girona (Spagna), ci sarà la sua prima esibizione in pubblico. Dalla Francia proviene invece Quentin Signori, danzatore aereo alle cinghie su una partitura di musica contemporanea, in una esibizione di nuovissima concezione che ha vinto nello scorso gennaio il Cirque de Demain di Parigi (il maggior concorso circense al mondo). Il brivido è assicurato dal Messico con il Duo Cardio, una spericolata coppia che si esibisce su pertiche in equilibrio a dieci metri di altezza. Non manca infine la comicità, assicurata da un leggendario veterano della pantomima e della risata non verbale, sulla scia poetica dei grandi comici del muto: si tratta di Eric Boo, che arrivato dalla Spagna, grazie alla sua abilità artistica si è assicurato, lungo oltre un decennio, il ruolo di solista nientemeno che al leggendario Moulin Rouge di Parigi.

Posti disponibili: primo e secondo settore numerato e gradinata non numerata, A, B,C:

Adulti

Settore C (non numerato): 12 euro

Settore B (numerato): 22 euro

Settore A (numerato): 25 euro



Bambini (fino ai 12 anni)

Settore C (non numerato): 5 euro

Settore B (numerato): 10 euro

Settore A (numerato): 10 euro

I biglietti si possono acquistare online sul circuito Ciaotickets (e relativi punti vendita), e presso il botteghino del Teatro d’Annunzio dalle 17 alle 20 (oltre naturalmente la sera stessa degli spettacoli, fino ad esaurimento).