A Montesilvano grande attesa per il concerto di Aiello

Proseguono gli appuntamenti del cartellone estivo delle manifestazioni, organizzato dall'amministrazione comunale di Montesilvano. Dopo il successo de Le Vibrazioni di martedì scorso, sabato 29 luglio alle ore 21.00 il Teatro del Mare ospiterà il cantautore Aiello, protagonista del Sound of sea festival con ingresso totalmente gratuito. Aiello, pseudonimo di Antonio Aiello, è un cantante italiano nato a Cosenza il 26 luglio 1985. Aiello è stato in gara a Sanremo 2021 con il brano "Ora". La sua carriera è iniziata nel 2011, quando partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, dove inizia a farsi conoscere nel panorama musicale che conta. Nell'estate 2020 l'abbiamo ascoltato spesso in radio con la sua hit "Vienimi (a ballare)".

Aiello sta girando numerose città italiane con il suo "Romantico tour", prodotto da Vivo Concerti, prima di lui sul palco salirà Jeson, artista romano reduce dalla collaborazione con Marco Mengoni per il brano "Lasciami indietro", incluso nel progetto "Materia Prisma".

L'evento è organizzato dalla Ninety Eventi, in compartecipazione con Ninety Studio, etichetta discografica di Tom Beaver, produttore del rapper "Il Tre", che milita sul territorio di Montesilvano con tantissimi successi nel panorama musicale italiano.

"Siamo molto contenti di ospitare il cantautore italiano Aiello – afferma l'assessore alle Politiche giovanili Alessandro Pompei - , molto seguito soprattutto dai più giovani. Con lui percorreremo un viaggio romantico e appassionato con i suoi successi. C'è grande attesa in città per il suo concerto e siamo certi che sarà un altro successo dopo il numerosissimo pubblico registrato durante l'appuntamento con Francesco Sarcina e Le Vibrazioni".

Tutti i principali eventi: sabato 29 luglio arriverà il cantautore Aiello, poi, domenica 30 luglio toccherà al vincitore di Italia's Got Talents Antonio Sorgentone, il 4 agosto a Ivana Spagna nell'area ex Jova Beach, l'11 agosto c'è grande attesa per i Tiromancino, il 13 agosto arriveranno Nesli e Crytical, il 14 agosto ci sarà Tormento dei Sottotono. A Ferragosto il Teatro del Mare ospiterà Alex Britti, mentre in spiaggia, nell'area dell'ex Jova, ci sarà Samuel dei Subsonica. Si prosegue il 18 agosto con Anna Tatangelo e il 20 agosto con Alan Sorrenti a Montesilvano Colle.