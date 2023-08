È intensa l'attività artistica dell'Alexian Group nel tour europeo 2023. Con l'Orchestra Europea per la Pace sarà protagonista in un concerto a Zagabria in occasione della Giornata Mondiale del Samudaripen (il genocidio dei rom e sinti durante la Seconda Guerra Mondiale).

Al concerto saranno presenti le più alte cariche istituzionali croate e il rom parlamentare Veljko Kajtazi e sarà ripresa dalla televisione nazionale. L'evento è organizzato da Kali Sara di cui è presidente Suzana Krmar. Più volte Alexian ha tenuto concerti in Croazia con diverse formazioni musicali. L'artista abruzzese gode in Croazia e in Europa di un grande seguito di pubblico. L'EUROTOUR 2023 sta riscuotendo un successo dietro l'altro ovunque in Europa con importanti recensioni. Il concerto clou si terrà Mercoledì 2 agosto ore 20.00 al Music Pavilon Zrinjevac, Nikola Šubić Zrinski Square di Zagabria dopo l'esibizione mattutina per l'inaugurazione del Memoriale Europeo per le vittime del Samudaripen.

L'EUROTOUR 2023 approderà in Abruzzo a Pescara il 12 agosto al Porto Turistico nell'ambito del prestigioso festival CONCERTI SOTTO LE STELLE di cui ha la direzione artistica il musicista Maurizio Di Fulvio noto a livello internazionale.

Il concerto pescarese sarà in versione etnica con musica e danze tradizionali. Un tappa del tour immancabile!!