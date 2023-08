A causa di un infortunio è stato annullato il concerto di Umberto Tozzi, in programma domenica 27 agosto allo Stadio Del Mare, dietro la Nave di Cascella in occasione del “We Love Fest”.

Inoltre è stato annullato anche il concerto di domani sera che si sarebbe dovuto svolgere all’Arena San Domenico di FORLÌ in occasione di Sandomenico Estate 2023.