Da Nek e Francesco Renga passando per i Boondabash: a Pescara torna il "Festival Dannunziano"

Nella mattinata di oggi è stata presentata la quinta edizione del Festival Dannunziano sul tema di ‘Vivi, Odi, Balla’, che si svolgerà dal 2 al 10 settembre, con la sua anteprima da oggi sino al primo settembre. Alla conferenza stampa di presentazione, oltre al Presidente del Consiglio Regionale Sospiri, , anche l’assessore alla cultura Daniele D’Amario, il sindaco di Pescara Carlo Masci, gli assessori comunali Alfredo Cremonese, Turismo e Grandi Eventi, Mariarita Carota, Cultura, e Patrizia Martelli delega allo Sport, oltre ai consiglieri comunali Claudio Croce, peraltro tra gli organizzatori dello Scudetto Cup, e Alessio Di Pasquale.

Saranno 14 giorni di eventi, convegni, dibattiti, incontri, tanto sport, teatro e musica: dai Boomdabash a Carl Brave da Raphael Gualazzi a Nek e Renga, passando attraverso Giordano Bruno Guerri che sarà il filo conduttore di ciascuna giornata, con il teatro di Cristicchi e lo Scudetto Cup che vedrà riunite le squadre Under 15 di Inter, Milan, Juve, Roma, Paris Saint Germaine e Pescara.

Il pre-festival si svolgerà con 5 eventi presso Miglianico, Guardiagrele, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni e Francavilla al Mare, uno spin off per raccontare il legame di d’Annunzio non solo con la sua Pescara ma con tutto il suo Abruzzo.

“In questi anni abbiamo seguito un filo logico che aveva un fine ultimo: riposizionare Gabriele d’Annunzio nel suo alveo naturale. Per troppo tempo – ha detto il Presidente Sospiri – abbiamo assistito al dibattito su quanto il Vate fosse collegato o meno al fascismo, un dibattito teso solo a mettere in risalto atteggiamenti che nulla avevano a che fare con la sua arte e il suo spessore. Abbiamo lavorato per quattro anni e finalmente oggi d’Annunzio è tornato nel suo alveo, oggi è chiaro a tutti che d’Annunzio è uno dei più grandi intellettuali del ‘900, tant’è vero che a cavallo di Ferragosto c’è stato un video di oltre 2milioni di visualizzazioni in cui Bocelli suona ‘La Vucchella’, nota canzone napoletana, musiche di Tosti e parole di d’Annunzio e lo stesso Bocelli lo definisce come ‘uno dei più grandi poeti italiani’. E per la quinta edizione abbiamo scelto lo slogan ‘Vivi, Odi, Balla’. Anche grazie alla nostra operazione culturale, d’Annunzio è oggi studiato da più di venti università nel mondo, dal Brasile al Regno Unito, con collegamenti artistici infiniti, e infatti presenteremo al Museo Paparella una Mostra sul tema ‘d’Annunzio e i suoi artisti’, con agganci a tutti gli altri musei aperti o riqualificati del capoluogo adriatico. d’Annunzio è stato tanto sport e infatti avremo due grandi eventi sportivi nel Festival, ossia la Regata dannunziana che è vicina alla Barcolana, una delle più importanti gare veliche d’Europa; un torneo di calcio Under 15 Scudetto Cup che vedrà presenti le migliori selezioni Inter, Milan, Juve, Roma, Paris Saint Germaine e Pescara, organizzato con il supporto della Curi Pescara-Folgore, ovvero le città toccate da d’Annunzio. Poi sottolineiamo tutti gli eventi di spettacolo teatrale e i concerti che si legano alla narrazione di d’Annunzio e che sono ripartiti in modo puntuale nel programma.

Avremo lo spettacolo Teatrale di Cristicchi che ci racconterà l’esodo dalle terre dell’Adriatico e, tra gli altri appuntamenti, il concerto di Roberto Vecchioni il 7 agosto. Ma quest’anno abbiamo la novità, ovvero l’anteprima del Festival dal 28 agosto al primo settembre tra Miglianico, Costa dei Trabocchi, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni e Francavilla al Mare che il primo settembre ospiterà prima la conferenza su Michetti e d’Annunzio con Giordano Bruno Guerri e il professor Andrea Lombardinilo e poi il concerto di Gabbani. Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti tranne il concerto finale del 10 settembre con Nek e Renga che avrà un costo di 20 euro a biglietto”.