Volti noti di tv e teatro per il progetto CentroPALCO Academy di Marco Santilli a Francavilla al Mare

Ettore Bassi, Vanessa Gravina, Francesco Montanari, Silvia Mezzanotte, Matilde Brandi, Fabrizio Coniglio, Emy Bergamo, Francesco Branchetti e Nadia Rinaldi: tanti volti noti, protagonisti del mondo della televisione, del cinema e del teatro presenti a Francavilla al Mare nel progetto CentroPALCO Academy presso l'Hotel Villa Maria Congress di Francavilla al Mare.

Le prerogative essenziali della scuola in cui terranno le lezioni sono:

Far incontrare gli allievi con i casting director e i registi già alla fine del primo anno accademico, per il possibile inserimento nel mondo del cinema e del teatro;

Formare una compagnia teatrale stabile per la produzione di almeno 2 commedie teatrali che gireranno a livello nazionale già dal primo anno accademico.

Le materie trattate saranno Recitazione teatrale e cinematografica (docenti Vanessa Gravina, Ettore Bassi, Francesco Montanari) - Uso della Voce (docente Silvia Mezzanotte) - Movimento del Corpo (docente Matilde Brandi) - Regia (docente Fabrizio Coniglio) - Dizione (Emy Bergamo) - Illuminotecnica e Scrittura Creativa (docente Francesco Branchetti) - Improvvisazione Scenica (docente Nadia Rinaldi) e ci saranno tanti altri stage.

Il corso è strutturato in vari appuntamenti, ognuno con più giornate (quasi sempre nel week end), che si terranno da ottobre a maggio.

"CentroPALCO Academy è una nuova e bellissima realtà formativa e culturale" spiega Marco Santilli. "Ho voluto crearla, non senza sacrifici, spinto dalla passione per il mondo dello spettacolo a 360 gradi. Abbiamo voluto investire, con il mio staff, sulla formazione coinvolgendo docenti di alto profilo artistico, perché riteniamo che un artista prima di tutto debba avere basi solide sia di recitazione teatrale che cinematografica per avere una chance in più di entrare nel mondo del cinema e dello spettacolo in generale. Abbiamo, inoltre, concepito la scuola affinché i ragazzi già dal primo anno possano essere presentati (con gli insegnamenti acquisiti) ai casting director ed ai registi nazionali" conclude. "Una grande possibilità e occasione di inserimento vero nel mondo del cinema e del teatro senza dimenticare l'altro importante obiettivo dell'accademia che è quello di creare 2 o più spettacoli teatrali, con allievi e docenti insieme, che verrà proposto in varie location estive e teatri".

Il primo appuntamento con CentroPALCO Academy è in programma da venerdì 6 a lunedì 9 ottobre presso l'Hotel Villa Maria Congress di Francavilla al Mare:





Il programma:



Venerdì 6 ottobre ILLUMINOTECNICA E SCRITTURA con il docente FRANCESCO BRANCHETTI;



Sabato 7 ottobre STORIA DEL TEATRO con il docente MARCO SANTILLI , PSICOLOGIA con la docente CHIARA MASCIOVECCHIO e IMPROVVISAZIONE con la docente NADIA RINALDI;



Domenica 8 ottobre RECITAZIONE con la docente VANESSA GRAVINA;

Lunedì 9 ottobre RECITAZIONE con il docente ETTORE BASSI.