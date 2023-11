La rassegna 'Insula' all'Abbazia di San Clemente a Casauria

INSULA#1

Il mito della fondazione





23 novembre 2023

Abbazia di San Clemente a Casauria





Ore 17.00 - Presentazione della rassegna e visita guidata

Ore 18.00 - Concerto di Julia Kent





Il 23 novembre 2023 presso l’Abbazia di San Clemente a Casauria avrà luogo il primo appuntamento della rassegna INSULA, il cui tema quest’anno sarà “Il mito della fondazione”.

INSULA ha l’obiettivo di aprire il sito casauriense a linguaggi e sensibilità che contraddistinguono il mondo delle arti contemporanee, favorendo e promuovendo possibili dialoghi tra storia e presente. Il titolo della rassegna trae origine dal mito fondativo del monastero in cui l’insularità costituisce il topos, il tema portante che ha determinato la narrazione storiografica. Luogo reale o invenzione simbolica, “l’Insula” ben si presta ad evocare un locus amoenus, basti pensare alla definizione che ancora oggi è possibile leggere sull’architrave del portale d’ingresso dell’Abbazia: “paradisi floridus ortus”, un paradiso in terra.

La rassegna INSULA intende rielaborare questa tematica in chiave contemporanea, conferendo alla dimensione simbolica insulare il significato di “luogo protetto”, un ambiente in cui si possono alimentare connessioni e culture al riparo dall’urto immediato del mondo, “ex mundi turbinibus”, come scrisse il monaco Johanne Berardi nel Chronicon Casauriense.

La rassegna si svilupperà attraverso diversi appuntamenti durante l’anno, in cui si alterneranno tavole rotonde e dibattiti, concerti e installazioni multimediali, presentazioni di libri e momenti di approfondimento e di studio che mirano a valorizzare e a divulgare il patrimonio storico e culturale casauriense. Alle ore 17,00 è prevista la presentazione della rassegna con una visita guidata incentrata sulle tematiche relative al mito fondativo.

Seguirà, alle ore 18.00, il concerto di Julia Kent, la prima artista invitata alla manifestazione. Julia Kent è una compositrice e violoncellista di fama mondiale, originaria di Vancouver, Canada, e residente a New York. La sua impronta musicale è stata descritta come “cinematica e impressionista”, “organica e forte”, e “impegnata e spiccatamente personale”. Dopo esperienze importanti e formative in band come Rasputina e Antony and the Johnsons, Julia Kent ha intensificato negli ultimi anni l’attività solista, suonando centinaia di concerti in giro per il mondo (anche in festival come il Primavera Sound, il Donau Festival, l’Unsound Festival e il Mutek) arrivando a realizzare ben cinque album e un ep. La sua musica accompagna svariate performance teatrali e di danza (Royal Dramatic Theatre Stockholm, Ballet Nationaltheater Manheim, Balletto Civile, Balletto Teatro di Torino) e compare nelle colonne sonore di diversi film (un suo brano figura in “This must be the place” di Paolo Sorrentino). Recentemente la sua colonna sonora per il film documentario di Jola Wiezcorek “Stories from the sea” - storia di tre donne e del loro rapporto con il Mediterraneo - ha vinto il premio come “miglior musica in un film documentario” al Filmfestival Max Ophüls Preis.