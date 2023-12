Capodanno in piazza con i Pooh

Capodanno a Pescara con i Pooh, in concerto nell'area di risulta dell'ex tracciato ferroviario. Lo hanno annunciato questa mattina in Municipio, nel corso di un incontro con la stampa, il sindaco Carlo Masci e l'assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese. Il 31 dicembre, invece, San Silvestro, appuntamento in piazza della Rinascita, la “piazza salotto” dei pescaresi, con uno spettacolo di Umberto Smaila.



«Credo che con il concerto dei Pooh si possa parlare di un concerto-evento. Uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni. Il primo gennaio avremo a Pescara un gruppo che ha fatto la storia della musica Italiana. Riempiremo la città e porteremo il nome di Pescara in tutta Italia. Ci attendiamo migliaia di persone anche da fuori Pescara per aprire nel migliore dei modi il 2024. Abbiamo organizzato tanti eventi dall'8 dicembre al 6 gennaio per fare di Pescara una città ancora più attrattiva nel periodo delle feste».

L'assessore Cremonese ha aggiunto: «Il 31 abbiamo cercato di regalare in piazza salotto una serata di puro divertimento, mentre per il Capodanno abbiamo voluto organizzare un evento grandissimo di musica di alto livello. Gli eventi sono fondamentali per far crescere la città e fare marketing territoriale con un ritorno anche economico importante. Siamo orgogliosi di essere riusciti a creare due spettacoli con grandi nomi».

(Ansa Abruzzo)