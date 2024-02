Tornano le Nosara: nuovo singolo a marzo

“Ma seriamente pubblicheremo un nuovo pezzo a marzo?”. Con questo post, pubblicato sui loro canali social, le Nosara (foto Domenico D'Alessandro) hanno annunciato l'imminente uscita di un nuovo singolo, che esce dopo “Quello che non dico”, "Stonata", "Neve a primavera" e "Credimi". Le Nosara, duo indie pop al femminile di Pescara, sono Sara Berardinucci (voce) e Cristina Talanca (basso). Dall’incontro delle due ragazze con il producer Shezzan è nato il primo singolo “Stonata”: una canzone che viaggia su un beat moderno e che a colpi di basso e synth racconta una relazione difficile, possibile solo nei sogni.

A marzo 2022 le Nosara hanno pubblicato il secondo singolo “Neve a primavera”, una canzone sui contrasti belli e inaspettati, come la chimica inspiegabile che si crea tra due persone profondamente diverse. Prodotto da Alti Records e scritto con la collaborazione del rapper aquilano Stillpani, il singolo è finito in rotazione su Rai Radio2 Indie, che l’ha segnalato anche sui social nella rubrica “LightsOn”. A ottobre 2022, dopo aver sperimentato le prime apparizioni live (tra cui l’apertura di un live di Morgan), è stato rilasciato il terzo singolo “Credimi”, anche quest’ultimo sotto l’ala di Visory Records con distribuzione Believe. Il 2023 infine è stato inaugurato dalle due ragazze con la pubblicazione di “Quello che non dico”. E ora, nel 2024, il grande ritorno.