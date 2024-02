Sold out per Alisia Jalsy

Ieri sera Alisia Jalsy, cantautrice siciliana ma abruzzese d'adozione si è esibita con la sua band al Fuuro Impefetto 2.0. L'artista, nota per la sua partecipazione a Italia's Got Talent 2017,continua a stupire e ha fatto sold out.

La sua band è composta da:

Iader Nicolini - Chitarra

Matteo Lisanti - Piano/Tastiere

Michele Montaruli - Batteria

Edoardo Di Massimo - Chitarra

Diego Zampacorta - Basso

A dicembre aveva aperto il concerto di Avincola a Pescara e tanti altri precedentemente. Grazie al maestro Angelo Valori frequenta il corso di cantautrato al cet di Mogol, ad Helsinki e arriva alle semifinali del concorso dei conservatori. Nel frattempo pubblica diversi singoli da “Se solamente tu”, “Fango”, “Limoncello”, “Tram”, “06/10”, e “Vertigine”, quest'ultimo con la collaborazione di Erreanderre.

L'artista è laureata al conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara in pop/rock ed è lì che conosce i musicisti con cui finalmente trova una sinergia tale da riuscire insieme ad arricchire il suo repertorio. Lavora per un Ep tutto pop. Ormai è cosa chiara che Alisia Jalsy spicca sul nuovo panorama del cantautorato rosa.