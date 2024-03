Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi completano la stagione teatrale della Luigi Barbara con "Il Padre della Sposa"

Martedì 12 marzo e mercoledì 13 marzo la stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" si completerà con "Il Padre della Sposa": un classico della commedia di Hollywood, scritto da Caroline Francke, interpretato da Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi per la regia di Gianluca Guidi.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Circus di Pescara: la prima replica serale è in programma martedì 12 marzo con inizio alle ore 21; la replica pomeridiana è prevista per le ore 17 di mercoledì 13 marzo. Il biglietto di ingresso per lo spettacolo costa 30 € per le Poltronissime e 25 € per le Poltrone (per i soci della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, i biglietti costano, rispettivamente, 27 € e 22 €).

La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" è accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell'Istituto Acustico Maico. L'appuntamento con il teatro si rinnoverà quindi ad ottobre con la cinquantottesima Stagione Teatrale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara.