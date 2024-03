Rinvio spettacolo "Ginger & Fred": ecco le modalitÃ  di rimborso

La Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" comunica che è possibile procedere al rimborso dei titoli validi per lo spettacolo "Ginger & Fred" con Monica Guerritore e Pietro Bontempo, in programma il 18 e 19 dicembre scorsi e rinviato a causa di problemi di salute di Monica Guerritore.

Gli abbonati potranno recuperare la quota relativa allo spettacolo in questione in occasione del rinnovo dell'abbonamento per la Stagione Teatrale 2024/25, restituendo l'abbonamento della Stagione Teatrale 2023/2024. Qualora l'abbonato desiderasse il rimborso immediato, potrà richiederlo nei nostri uffici di via Liguria, 6, consegnando il vecchio abbonamento.

Il rimborso andrà comunque richiesto entro e non oltre il 31 ottobre 2024. I biglietti acquistati al botteghino della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" potranno essere rimborsati nei nostri uffici di via Liguria, 6 consegnando il tagliando valido per l'ingresso entro il 28 giugno 2024. Per i tagliandi comprati su Ticketone, invece, si dovrà procedere al rimborso attraverso le procedure stabilite dalla piattaforma.