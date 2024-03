Se bastasse una canzone (tribute Eros Ramazzotti) in concerto a Montesilvano

Nasce in Abruzzo la prima tribute band di Eros Ramazzotti. Un progetto che si chiama "Se bastasse una canzone" proprio come il titolo di una canzone di Eros e che porterà in giro per l'Abruzzo le più belle hit del cantante romano. Una band di ben 6 elementi formata da Adamo Crocetta, Dolores Valecchi, Claudio Carchesio, Dario Carchesio, Matteo Rosetti e Mario Verna, che venerdì 29 marzo dalle ore 22 al Lowengrube di Montesilvano, in corso Umberto, partiranno con la prima data del tour.

“Una data zero da non perdere, siamo super carichi e speriamo che tutti gli appassionati di Eros verranno a scatenarsi con noi, anche tutti quelli che magari non possono andare ad un concerto per diversi motivi. Siamo contenti di essere i primi in Abruzzo, con una band totalmente live, a suonare un repertorio esclusivamente dedicato ad Eros Ramazzotti”, dice Adamo, leader e frontman del gruppo.