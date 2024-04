'Michele Di Toro plays Sakamoto' all'Auditorium Cerulli

L’arte musicale, eclettica, minimalista e al tempo stesso orchestrale, di Ryūichi Sakamoto rivive attraverso l’estro e la creatività del maestro Michele Di Toro per un omaggio a un anno dalla morte del compositore. Sarà l’Auditorium Cerulli di via Verrotti a Pescara a ospitare, venerdì 12 aprile, alle ore 21.30, quello che si annuncia come un vero evento, ‘Di Toro plays Sakamoto’, in cui ad affiancare il pianista saranno la voce di Lisa Monaco e il violoncello di Gianluigi Fiordaliso, che ripercorreranno le vibrazioni musicali di un innovatore silenzioso mosso da una costante curiosità, in moto perpetuo, dinamico e artisticamente unico.

Sakamoto viene considerato tra i pionieri della fusione tra la musica etnica orientale e le sonorità elettroniche occidentali. La sua vasta discografia solista, che include oltre settanta titoli diversi, spazia fra numerosi generi, pop, musica elettronica, ambient, bossa nova, world music e musica neoclassica. A ripercorrere in un concerto straordinario l’arte e l’evoluzione musicale di Sakamoto sarà l’eclettismo del pianista Michele Di Toro, una carriera ormai riconosciuta a livello internazionale, che ha voluto omaggiare il Maestro a un anno dalla morte, avvenuta il 28 marzo 2023 e resa nota solo il 2 aprile dello stesso anno.