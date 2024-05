Fabrizio Moro dal teatro D’Annunzio all’area del porto turistico per lo Zoo Music Fest

Causa inagibilità del teatro D’Annunzio per adeguamento sismico, il concerto del prossimo 20 agosto di Fabrizio Moro si terrà alle ore 21 nell’area del porto turistico di Pescara per lo Zoo Music Fest. I biglietti emessi restano validi per la nuova venue, è comunque possibile chiedere il rimborso entro e non oltre il 31 maggio. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore numerato 52 euro – secondo settore non numerato 40 euro (diritti di prevendita inclusi).

Durante il live, Fabrizio Moro emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Sul palco sarà accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. RTL 102.5 è Radio Ufficiale del tour. Info: 0871/685020 - 085/9433361.