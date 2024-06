“Cantante da Pianobar”, il nuovo singolo di Francesco Di Tommaso

Il cantautore pescarese Francesco Di Tommaso presenta il nuovo singolo “Cantante da Pianobar”, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 7 giugno. In un momento in cui gli standard del mondo discografico spingono verso lo zapping musicale, Francesco propone un brano ironico e ragionato, cui cui prova a sollecitare una riflessione comune su temi di attualità, in contrasto con i ritmi e la frenesia della vita di tutti i giorni.

L’ispirazione arriva dal noto monologo “La locura” di Valerio Aprea nella serie televisiva Boris. Così come nella celebre serie TV viene prodotta a sua volta una serie TV commerciale che non ha velleità artistiche, Francesco usa l’invettiva per attirare l’attenzione sulle dinamiche commerciali del mondo musicale attuale. La critica allarga poi lo sguardo all’ approccio consumistico della società nell’arte così come nella quotidianità.

Il videoclip, diretto da Alessandro Cifariello, ha un tono decisamente ironico ed è un mezzo di comunicazione importante per Francesco, che ha studiato cinema in passato ed è oggi anche professionista nella produzione audiovisiva: due passioni, musica e cinema, vicine e complementari. Tra le immagini c'è la citazione di un film di un famoso regista, a voi la sfida di trovarla.

NOTE BIOGRAFICHE

Francesco di Tommaso (vero nome: Francesco Porrini), cantautore, è nato a Pescara circondato di musica tra il jazz e il blues, tra il rock, la psichedelia e il progressive. Cresce scoprendo il cantautorato e consumando i vinili di suo padre. A 10 anni inizia a suonare la chitarra e, poco dopo, a comprare i primi dischi: era il 1994 e adorava i Nirvana e i Rage Against the Machine.

La sua avventura come musicista inizia sui palchi dell’Abruzzo con la gavetta più autentica: a 15 anni si destreggia tra pianobar, liscio e cover band. Seguono tanti progetti musicali, dei generi più differenti, come chitarrista e come cantante. Con gli Zippo - band di stoner rock - scrive e registra un album e fa concerti per 4 anni in tanti Paesi europei, calcando i palchi dei più importanti festival musicali del genere.

Si trasferisce da Pescara a Milano dove inizialmente sperimenta una forte solitudine: una scintilla dalla quale attinge per cominciare a scrivere e suonare pezzi propri. Produce tutta la sua musica in autonomia, imparando a suonare anche il basso, le percussioni e le tastiere.

Nel 2019 debutta nella discografia con il singolo “Il tuo Amore di Plastica”.

Francesco affronta le tematiche tipiche del nostro tempo e dei nostri luoghi con uno spirito critico, cinico, ma anche ironico e divertente. Lontano dal mondo discografico più commerciale, preferisce stare vicino a spazi e contesti che gli permettono di esprimere le sue idee.