Montesilvano, in tanti in piazza per i Nomadi a sostegno di D'Addazio

Tanto pubblico per il concerto dei Nomadi a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra a Montesilvano, Fabrizio D'Addazio, ieri sera in piazza Quattrocchi. E’ stata una grande festa, resa ancor più importante e indimenticabile da uno dei gruppi musicali più amati e dal folto pubblico, rimasto fino alla fine del concerto a cantare le canzoni insieme con loro.

Anche D'Addazio è salito sul palco per cantare insieme ai Nomadi, in un momento di condivisione. Il candidato civico a sindaco, poi, è intervento per salutare il pubblico e ricordare le imminenti elezioni comunali: “Ci sono due candidati: da un lato c'è il sindaco uscente che rappresenta la vecchia politica. Dall'altra parte c’è un imprenditore che vive ogni giorno le problematiche del territorio, abituato a lavorare e affrontare le criticità”.

La novità della campagna elettorale, ha fatto presente il candidato sindaco, è stato il comitato mobile che da oltre un mese sta girando i quartieri di Montesilvano per incontrare i cittadini e raccogliere le problematiche esistenti. “Noi abbiamo scelto di chiudere la nostra campagna elettorale andando in piazza e non rinchiusi in ambienti esclusivi”. Infine ha detto la sua sulla Nuova Pescara: “Ci impegneremo affinché Montesilvano possa entrarci come protagonista”.