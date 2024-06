"Wild Universe", showcase di presentazione del nuovo disco di Daniele Mammarella

Appuntamento al Florian Espace, mercoledì 26 giugno alle ore 21.30, con lo showcase di presentazione del nuovo disco di Daniele Mammarella, “Wild Universe”. Daniele Mammarella, chitarrista fingerstyle, è stato inserito al terzo posto nella Top 10 dei migliori chitarristi acustici dalla nota testata giornalistica MusicRadar.com dietro a mostri sacri come Tommy Emmanuel e Mike Dawes. Ha lavorato come chitarrista turnista, per un minitour, con Cisco Bellotti (ex Modena City Ramblers). Vincitore di vari premi internazionali, Daniele è official endorser dei famosi marchi Markbass, G7th capos e Taylor Guitars.

Il 24 maggio è uscito il suo nuovo disco "Wild Universe". Etichetta Music Force, prodotto da Marino Armeno, grafiche a cura di Glenda Trubiano. Daniele Mammarella presenta per la prima volta il suo nuovo disco e sceglie di farlo al Florian Espace dove torna dopo aver realizzato le musiche di scena per "Baptized to the bones - Battezzati fino al midollo", regia di Giulia Basel su testo di Dave Johnson, per il festival Internazionale "OnStage! L'America è di scena". Ingresso gratuito su prenotazione, posti limitati prenotazioni al 393.9350933 (anche WhatsApp) o allo 085/4224087.