Estatica inaugura a suon di musica conÂ 'Acustica'

Torna ‘Acustica’ per l’inaugurazione ufficiale di Estatica, con oltre dieci artisti sul palco. Appuntamento stasera alle 21.30, nell'arena del porto turistico, per un concerto che spazierà dal cantautorato alla world music, con pennellate di electropop. Biglietti 5€ + dp disponibili al botteghino o su CiaoTickets. Si esibiranno alcuni dei più noti e apprezzati artisti della scena abruzzese e giovani talenti. Si parte con Umberto Palazzo & Sandra Ippoliti, che hanno recentemente rispolverato il progetto ‘Canzoni della notte e della controra’, disco di dieci anni fa insignito del premio Lunezia. I due artisti si esibiranno con i brani 'Café chantant' e ‘Addji Addjie Amore’. A seguire Gianluca Di Febo in piano solo con ‘Anima’, un suo nuovo brano, e ‘Benvenuto il luogo dove’ di Giorgio Gaber.

Geoff Warren& Pino Petraccia, flauto e percussioni, porteranno in scena brani dal progetto Essenze, con ritmi tradizionali e sonorità etno-jazz e World music. Daniele Mammarella, chitarrista fingerstyle, nel 2021 inserito nella top ten dei migliori chitarristi acustici del mondo; Piz, pseudonimo di Marco Pizii, è un musicista, autore e performer pescarese. Si muove nella scena electropop, proporrà ‘All the time e Sing’; John Ron Carpenter, cantante e compositore dalle mille influenze, attualmente impegnato con il suo secondo album, si esibirà con ‘No peace for a stranger’ e ‘Don’t turn your back on me’.

Marlò, nome d’arte di Federica Di Marcello, finalista dei più importanti concorsi nazionali dedicati alla canzone d’autore. pronta per un medley Il mondo - Sul divano o nell'angolo del mondo e Richiami. Marsali, nome d’arte di Rebecca Pecoriello, cantautrice pescarese, classe 1996, ormai sulla scena milanese, si esbirà con i brani ‘Non sei’ e ‘Bouquet’. NiCOLA Marotta, cantautore e produttore musicale per anni autore in esclusiva per Warner Chappell Music Italiana, si esibirà con 'Wembley' e ‘Anni ’90’.

Erika Secondino & Christian Mascetta voce e chitarra, proporranno i brani ‘Something to Believe In’ (di Madison Cunningham) e ‘October sky’ (di Yebba), brani di due musiciste americane dal sapore intimo e folk rivisitati in chiave personale ed acustica. Infine Alisia Jalsy con un progetto artistico di musica autorale del panorama indipendente italiano, in scaletta i brani Limoncello e Tram. Ideato da Spray Records, il format Acustica nasce per avvicinare il pubblico il più possibile agli artisti, per renderlo parte del concerto. Con questo obiettivo il palco sarà volutamente allestito senza soluzioni vistose né sfarzose.