Rds Summer Festival, successo in piazza Primo Maggio: pubblico in delirio per Benji & Fede

Successo per la prima serata dell’Rds Summer Festival, andata in scena ieri in piazza Primo Maggio. Hanno spopolato in particolare Benji & Fede, tornati di recente insieme dopo alcuni anni di assenza: tutti hanno cantato a squarciagola le loro canzoni. In questo modo, il giovane duo canoro ha dimostrato di essere trasversale, poiché piace a più generazioni. Immancabile “Buona Fortuna”, poi è stato il turno di “Moscow Mule” e “Dove e quando”. Un autentico delirio per questi ragazzi.

Anche Gazzelle, reduce dal Festival di Sanremo 2024, è stato bravo, e ha cantato persino a cappella un suo brano su esplicita richiesta del pubblico. La conduzione è stata affidata a Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, che hanno cercato di intrattenere il pubblico con battute e brio. Oggi si è replicato con la seconda e ultima serata, che ha visto salire sul palco The Kolors e Mr. Rain. Adesso la carovana di Rds saluterà Pescara e partirà alla volta di altre città per nuove tappe.

FOTO DI FERNANDO ERRICHI & UFFICIO STAMPA RDS FESTIVAL