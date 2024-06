Estatica presenta un nuovo format: “Lucio+Lucio”

Estatica si arricchisce di un nuovo format lanciato da Spray Records per l’estate pescarese: si chiama Lucio+Lucio e prevede due concerti, in due serate diverse, al Marina di Pescara, che omaggiano i Lucio più famosi della storia musicale italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Si parte oggi, 30 giugno, alle 21.30 con Questa sera Dalla: in scena, sul palco dell’arena del porto turistico, il cantante-sosia Valentino Aquilano con la sua band, pronto per un progetto, nato nel 2014, e in continua evoluzione che valorizza la sua somiglianza fisica, ma anche vocale, con il cantautore bolognese cui rende omaggio. Con Aquilano sul palco: Mirko Minetti (batteria), Francesco D’Alessandro (basso), Roberto Mastro (chitarre), Carmine Cubellis (tastiere), Alberto Grossi (sax e percussioni).

“Tornare ad Estatica dopo diversi anni è sicuramente motivo d’orgoglio - dichiara Aquilano - per l’amore ed il rispetto del cantautore che rappresento, insieme alla band, ma anche perché questo posto per me è uno di quelli dove tutto è cominciato. E soprattutto perché siamo in uno dei luoghi, il mare, così caro a Lucio Dalla. Mi aspetto che il pubblico si goda il concerto e si fermi un po’ a riflettere su tutto ciò che è stato scritto e vissuto da questo immenso artista”. Il concerto sarà impreziosito da racconti e aneddoti, per uno spettacolo unico ed emozionante. Biglietti 10 euro + dp al botteghino o su CiaoTickets.

Questa sera Battisti, il 26 luglio, vedrà invece alternasi sul palco ben tre gruppi: Erika Secondino & Band, Mauro Masé & band, Gianluca Di Febo & Terzarcorsia. A condurre la serata sarà Nicoletta Crisante, che guiderà il pubblico tra storie e canzoni. La serata, di circa due ore, nasce per celebrare l'iconica figura di Battisti che, insieme a Mogol, ha trasformato la Canzone in Italia. Sarà un concerto dedicato alle fasi della vita: giovinezza, maturità e disillusione. Un viaggio a tre voci per ascoltare molti tra i brani più significativi del cantautore di Poggio Bustone (Rieti) come: Una giornata uggiosa, Io vorrei non vorrei ma se vuoi.., Ancora tu, Pensieri e parole, Nessun dolore, Anima latina, oltre ad Acqua azzurra acqua chiara e altri evergreen. Biglietti 8 euro + dp al botteghino o su CiaoTickets.