Giovanni Oddo canta Lucio Battisti a Playa Paleo (spiaggia libera tra Jambo e Nettuno) a Pescara centro; sarà possibile ascoltare i più grandi successi di Battisti in versione semi acustica.

Il live si terrà giovedì 11 luglio a partire dalle ore 20,30 in formazione trio: oltre a Giovanni Oddo, voce e chitarra, si esibiranno Luca Sacco alla chitarra elettrica, e Vincenzo Sacco alla batteria. Un evento assolutamente da non perdere per tutti gli amanti dell'artista di Poggio Bustone.