Città Sant'Angelo pronta per Orietta Berti

Prendono ufficialmente il via le Notti Bianche del Città Sant’Angelo Village Outlet. Dopo il grande successo della scorsa estate, anche quest’anno il calendario estivo del Village Outlet vede la partecipazione di artisti importantissimi del panorama musicale italiano, che si esibiranno in show e concerti ad ingresso libero per i visitatori dell’Outlet. A dare il via ai cinque appuntamenti estivi, tutti rigorosamente ad ingresso libero, è Orietta Berti. Stasera dalle ore 21:30 con la sua carica di simpatia ed energia intratterrà il pubblico con un repertorio che va dalle sue hit anni ’60 fino ai successi più recenti che faranno cantare e ballare grandi e piccini. Le Notti Bianche di Città Sant’Angelo Village Outlet, tutti i giovedì fino all’8 agosto prevederanno, inoltre, sconti dal -30% sui prezzi a saldo, dalle 16 alle 24, nei negozi aderenti.

Soddisfatto il direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Siamo entusiasti di poter cominciare le Notti Bianche 2024. L’estate scorsa, decine di migliaia di persone hanno affollato le vie del nostro centro, ma anche in inverno, con gli eventi natalizi, abbiamo avuto una straordinaria partecipazione. Abbiamo molta attenzione nel proporre appuntamenti gratuiti di grande interesse per i nostri visitatori, e ci piace costruirli in modo da poter cogliere l’interesse di tutte le generazioni. Orietta Berti è l’esempio esatto della nostra filosofia. Abbraccia grandi e piccini e per questo sarà un megaevento. Poi la promozione speciale dedicata alle notti bianche e più in generale le offerte dei saldi estivi, permetteranno ai visitatori di fare shopping e di intrattenersi con musica e show di qualità”.