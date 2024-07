Sold out il concerto di Gazzelle a Francavilla al Mare

Dopo un tour nei palasport e un concerto in un’Arena di Verona totalmente sold out, Gazzelle è tornato sui palchi dei principali festival d’Italia (tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti), tra cui quello dello Shock Wave Festival sul lungomare Paolo Tosti di Francavilla al Mare, dove Gazzelle si esibirà sabato 20 luglio alle 21:45; l'evento è sold out. Il concerto di Gazzelle sarà aperto alle 20:45 da Giuse The Lizia. Al termine, il palco dello Shock Wave Festival ospiterà Lacrima Party. Info: 085.9047726 - www.shockwavefestival.it - www.besteventi.it .

I live di Gazzelle sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Oltre agli appuntamenti estivi, Gazzelle ultimamente ha svelato anche due importanti e speciali eventi per l’estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Due prime volte, due nuove sfide, due città importanti per l’artista, che negli anni ha costruito la sua carriera, passo dopo passo, con un unico obiettivo: quello di essere sempre se stesso e far arrivare la sua musica ai cuori di tutta Italia.

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 24 dischi d’oro e 27 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.

Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia è un cantautore di 22 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo. Nella sua musica, attraverso sfumature indie rock e urban, ci sono tutte le emozioni che vive ogni giorno e i suoi testi raccontano storie universali, fissando momenti di vita che così diventano eterni. Il suo percorso inizia nell’aprile del 2021, quando esce per Maciste Dischi “Vietnam”, il suo primo singolo prodotto da Mr Monkey, e da subito il suo nome si consacra sui palchi live. Il 5 novembre 2021 esce "Come minimo", EP di esordio, seguito a maggio 2022 dal secondo Ep “LALALACRIME”.

Il singolo “One more time” è il primo che anticipa il primo disco, seguito il 30 novembre da “Sincera”, brano che ha portato sul palco di Sanremo Giovani 2022. Il 17 marzo 2023 esce “Lato A Lato B”, co-scritto con Fulminacci, ultimo singolo che precede l’attesissima uscita, il 14 aprile, del primo album “Crush”: 12 tracce scritte e composte da Giuse insieme a molti amici artisti e produttori. Nell’estate del 2023 il disco è stato suonato e portato in giro nei più importanti festival della penisola e a ottobre il tour è proseguito nei club, segnando tre importanti sold out ai Magazzini Generali di Milano, al Largo Venue di Roma e al Locomotiv di Bologna. Il tour è stato anche l’occasione per celebrare il ritorno discografico con il singolo “Radical”, uscito il 27 settembre. A inizio gennaio 2024 è uscito “scs” mentre il 28 marzo è uscito il suo ultimo singolo “Solo un’idea”. In attesa del concerto evento all’Alcatraz di Milano il 25 novembre, è attualmente impegnato con le date live del suo SUMMER TOUR 2024.